Desabamento de prédio no oeste da Índia causa 39 mortos

JN/Agências Hoje às 13:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O balanço do desabamento de um prédio no oeste da Índia, na segunda-feira, subiu para 39 mortos, anunciaram hoje as autoridades, enquanto diminui a esperança de encontrar sobreviventes nos escombros.

Equipas da Força Nacional de Resposta às Catástrofes (NDRF) conseguiram retirar até agora 20 sobreviventes dos escombros do prédio de três andares em Bhiwandi, perto de Bombaim.

Com a ajuda de cães pisteiros, as equipas retiraram ainda 39 corpos dos destroços do prédio que se desmoronou na segunda-feira cerca das 3.40 horas locais (23.10 de domingo em Portugal continental), indicaram aos jornalistas um porta-voz da NDRF e as autoridades locais.

"Cinco pessoas continuam desaparecidas por isso (...) as operações de resgate continuam", declarou o comandante da NDRF, Anupam Srivastava.

Um responsável do município de Thane, que engloba Bhiwandi, precisou que os mortos incluem pelo menos oito crianças.

As causas do acidente ainda não são conhecidas. O colapso de edifícios é relativamente comum na Índia entre junho e setembro, durante a estação das monções, cujas chuvas fortes enfraquecem por vezes as estruturas dos imóveis.