Mais de 30 pessoas foram retiradas dos escombros de um hotel de cinco andares, na província de Fujian, sudeste chinês, que colapsou este sábado e que estaria a albergar suspeitos de infeção com Covid-19.

O Xinjia Express Hotel, inaugurado em junho de 2018 no distrito de Licheng, região de Quanzhou, colapsou ao fim da tarde deste sábado (hora local). De acordo com a imprensa da região, citada pelo jornal "South China Morning Post", sediado em Hong Kong, cerca de 70 pessoas estariam dentro do edifício quando o acidente aconteceu e, disse fonte do Ministério de Gestão de Emergências, pelo menos 34 pessoas foram resgatadas.

Várias fontes oficiais do governo local confirmaram ao "The Beijing News" que o hotel, com cinco andares e 80 quartos, tinha sido transformado num centro de isolamento para pessoas suspeitas de terem contraído o novo coronavírus ou para quem esteve em contacto com doentes. O edifício era um dos dois locais usados para quarentena no distrito.

"Estava a jantar e de repente ouvi um grande barulho e pensei que fosse uma explosão. Foi só quando fui à varanda, que vi que o hotel inteiro tinha desabado", disse um morador ao jornal "Mnw.cn".

De acordo com o Ministério de Gestão de Emergências, o acidente mobilizou mais de 147 bombeiros e 26 equipas de emergência.