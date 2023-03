DeSantis prepara candidatura presidencial e defende que EUA devem ser como a Flórida

JN/Agências Hoje às 00:42 Facebook

O governador da Flórida, Ron DeSantis, posicionou-se esta terça-feira como o arquiteto para uma nova visão dos republicanos nos Estados Unidos, durante um discurso onde defendeu as suas posições agressivas durante a pandemia e as guerras culturais.

Este discurso no início da sessão legislativa naquele Estado teve significado político porque se espera que sirva de plataforma para a aguardada campanha presidencial de DeSantis, noticiou a agência Associated Press (AP).

"Desafiamos os especialistas. Contrariamos as elites. Ignoramos a conversa. Fizemos do nosso jeito, do jeito da Flórida", apontou DeSantis perante os congressistas em Tallahassee.

"E o resultado é que somos o destino número um para os nossos compatriotas norte-americanos que procuram uma vida melhor", defendeu.

A reforçada maioria republicana no Congresso da Flórida pretende promover as perspetivas políticas de DeSantis, sendo esperado que aprove praticamente toda a sua agenda, onde estão temas como a raça, imigração e género, que podem ser populares para as primárias do Partido Republicano para as presidenciais de 2024.

Em vez de se concentrar no aumento dos preços das casas, no custo de vida ou o aumento do nível do mar num Estado vulnerável às alterações climáticas, DeSantis arrancou com uma sessão que se focará em outras questões, como dizer aos professores quais pronomes podem usar para se dirigirem aos estudantes, tornar as armas mais disponíveis, manter os imigrantes que estão no país ilegalmente fora do Estado ou criminalizando alguns espetáculos de 'drags', como o Tennessee fez recentemente.

No seu discurso, DeSantis revisou as conquistas conservadoras do seu mandato até agora e destacou as próximas medidas, que serão populares entre alguns eleitores republicanos nas primárias, como uma proposta para eliminar licenças de porte de armas ocultas.

Como demonstração da agenda política republicana, um congressista conservador apresentou esta terça-feira um projeto de lei para proibir o aborto após seis semanas, com os democratas a denunciarem a medida pouco depois de DeSantis terminar o seu discurso.

O governador já tinha indicado que vai assinar esta legislação.

Embora seja improvável que o governador anuncie formalmente uma campanha presidencial antes que o Congresso conclua o seu trabalho em maio, DeSantis já está a fazer grandes movimentos em direção a uma candidatura à Casa Branca.

O governador tem sido alvo frequente de piadas em programas noturnos como o Saturday Night Live ou o The Late Show with Stephen Colbert. No entanto, o aumento do tom dos críticos em sátiras contra DeSantis está a galvanizar o apoio entre a sua base.

Mesmo sem uma campanha oficial, DeSantis está a emergir como uma alternativa importante ao ex-Presidente Donald Trump, um compatriota da Flórida que já anunciou sua terceira candidatura à Casa Branca.