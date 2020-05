Desapareceram mais de 20 milhões de empregos em abril nos EUA

JN/Agências Hoje às 15:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O trabalho no setor privado norte-americano entrou em colapso em abril com a perda de 20,236 milhões de empregos, devido às medidas de confinamento para conter a pandemia de covid-19, segundo dados divulgados esta quarta-feira.

Os números publicados fazem parte do inquérito mensal divulgado pela empresa de serviços ADP e não refletem ainda a totalidade do mês, uma vez que abrangem apenas o período até 12 de abril, de acordo com o comunicado da empresa.

A perda de empregos abrange todo o tipo de empresas, mas afeta sobretudo o setor dos serviços, com mais de 16 milhões de postos de trabalho suprimidos.

As previsões dos analistas apontavam para 21,5 milhões de empregos perdidos em abril, depois de em março se ter registado um corte de 149 mil postos de trabalho, um número revisto em alta.

As pequenas empresas (menos de 50 trabalhadores) perderam cerca de seis milhões de empregos, as médias 5,26 milhões e as grandes empresas (com mais de 500 trabalhadores) 8,96 milhões.

"Perdas de empregos desta dimensão não têm precedentes", declarou Ahu Yildirmaz, codiretor do instituto de pesquisa ADP, citado no comunicado.

"O número total de empregos perdidos só no mês de abril é mais do dobro do total de empregos que foram eliminados durante a Grande Recessão", sublinhou.

Metade dos empregos cortados diz respeito ao setor do lazer e hotelaria.

As empresas que fabricam bens perderam 4,2 milhões de empregos, mais de metade dos quais na construção.

Os dados da ADP são considerados um barómetro do relatório sobre o emprego que deve ser publicado na sexta-feira pelo Departamento do Trabalho.

Os economistas têm avançado que o setor público e privado juntos podem ter registado uma perda de 28 milhões de empregos em abril devido ao encerramento generalizado de empresas para travar a pandemia.