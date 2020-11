Desapareceu o monólito misterioso no deserto de Utah

JN Hoje às 11:11 Facebook

O misterioso monólito de metal encontrado a 18 de novembro numa zona remota do deserto de Utah, nos EUA, desapareceu.

O monólito foi removido por desconhecidos e tal terá ocorrido durante a noite de sexta-feira, indicou o Departamento de Gestão do Território numa mensagem na rede social Facebook.

"Recebemos relatos credíveis de que aquela estrutura ilegalmente instalada, chamada de 'monólito', foi retirada", refere o departamento, garantindo não ter sido o responsável pela retirada do misterioso objeto de metal "que é considerado propriedade privada".

O monólito foi descoberto a 18 de novembro por uma equipa da Divisão de Recursos da Vida Selvagem do Utah, que sobrevoava o local de helicóptero para contabilizar a população de carneiros selvagens na região.

Apesar de a localização não ter sido oficialmente revelada, um utilizador da Reddit rastreou a rota daquele voo até desaparecer do radar (indício de que deveria ter pousado) e divulgou as coordenadas do monólito naquela rede social, depois de confirmar a informação no Google Earth. Os mais atentos e curiosos não deixaram escapar a oportunidade e foram vários aqueles que anunciaram no Instagram ter alcançado o objeto de metal.

O que continua por descobrir é origem. Diversas teorias surgiram nos últimos dias nas redes sociais, das mais insólitas, sugerindo a sua instalação por extraterrestres ou por algum fã do filme "2001: Odisseia no Espaço", de Stanley Kubrick, ou a sua criação por algum artista minimalista, como o já falecido John McCracken. Porém, prevalece para já a teoria de que tratar-se-á de uma instalação artística ainda não reivindicada por nenhum artista.