Descarrilamento de comboio fez 48 mortos em Taiwan

Dezenas de pessoas morreram esta sexta-feira quando um comboio cheio descarrilou dentro de um túnel no leste de Taiwan, o pior acidente ferroviário da ilha em décadas

Várias carruagens embateram contra as paredes de um túnel Foto: AFP

A Agência Nacional de Bombeiros de Taiwan revela que, pelo menos, 48 pessoas foram confirmadas mortas, tendo outras 66 sido enviadas para o hospital.

O acidente terá sido causado por um veículo de manutenção que deslizou por um aterro e ficou parado na linha, no caminho do comboio, antes de este entrar no túnel perto da cidade costeira de Hualien. "Havia um veículo de construção que não estacionou devidamente e deslizou para a via férrea", disse o chefe da polícia do condado de Hualien, Tsai Ding-hsien, aos jornalistas, numa primeira análise ao sucedido.

O gabinete do Presidente Tsai Ing-wen informou que ordenou aos hospitais que se preparassem para um evento de baixas em massa. "A prioridade máxima agora é salvar as pessoas encalhadas", disse numa declaração, sobre o sinistro que correu na linha ferroviária oriental de Taiwan, por volta das 9.30 horas (1.30 horas em Portugal continental).

Socorristas trabalharam durante horas para chegar às vítimas que estavam presas no interior do túnel e arrastá-las para fora. Imagens divulgadas pela Cruz Vermelha de Taiwan mostraram especialistas com capacetes e luzes a caminhar no interior do túnel para alcançar os sobreviventes. Devido a uma longa história de terramotos mortíferos, Taiwan tem equipas de salvamento em permanente prontidão para lidar com catástrofes e libertar pessoas presas em destroços.

"Sentiu-se um abalo e dei por mim a cair ao chão", disse uma sobrevivente não identificada à televisão local, revelando que tinha sofrido um corte na cabeça. "Partimos a janela para subir à parte de cima do comboio para sair", acrescentou ela.

O comboio de oito carruagens estava a viajar de Taipé para a cidade de Taitung e transportava cerca de 350 passageiros. O acidente ocorreu no início do Festival de Qingming, um fim-de-semana de férias em que as estradas e caminhos-de-ferro de Taiwan estão normalmente lotados, com pessoas que regressam às terras de origem, para homenagear os mortos. Será um dos piores acidentes ferroviários de Taiwan de que há registo.

O último grande descarrilamento de comboios em Taiwan ocorreu em 2018 e deixou 18 pessoas mortas no extremo sul da mesma linha.