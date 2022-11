Descarrilamento de comboio na Coreia do Sul causa 30 feridos

JN/Agências Hoje às 15:35 Facebook

Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas, este domingo, quando um comboio descarrilou no centro de Seul, capital da Coreia do Sul, segundo a empresa ferroviária KORail.

O comboio descarrilou por volta das 20.55 horas locais deste domingo (11.55 horas em Lisboa), quando estava prestes a entrar na estação de Yeongdeungpo, no centro de Seul, com 275 pessoas a bordo, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

O comboio destinava-se a Iksan, na província de Jeolla do Norte, cerca de 180 quilómetros a sul de Seul, e tinha partido de Yongsan, na província de Seul, às 20.15 horas locais.

O acidente acontece uma semana depois da morte de 156 pessoas, no sábado dia 29 de outubro, durante os festejos do Halloween, quando uma multidão convergiu para o bairro de Itaewon, na capital sul-coreana. Segundo as autoridades, as pessoas terão sido esmagadas até à morte, depois de uma multidão ter começado a avançar por um beco estreito, perto do Hotel Hamilton.

O Halloween não é um ato organizado por um órgão específico, como um festival, um concerto, um evento desportivo ou uma manifestação, e a lei na Coreia do Sul não obriga a estabelecer um plano de medidas de segurança ou protocolos, por antecipação. Algumas testemunhas descreveram uma completa falta de medidas para canalizar ou controlar a multidão.