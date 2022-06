Descarrilamento de TGV na China faz um morto e vários feridos

JN Hoje às 13:36 Facebook

Um comboio de alta velocidade descarrilou, este sábado, na província de Guizhou, no sul da China. O maquinista morreu e vários passageiros ficaram feridos.

O TGV, que seguia para a província de Guangdong, também no sul do país, saiu dos carris, cerca das 10.30 horas (hora local), depois de atingir os destroços provocados por um deslizamento de terras perto de um túnel, avança o canal público de televisão CCTV. O maquinista acabou por morrer no hospital e oito pessoas, um elemento da tripulação e sete passageiros, ficaram feridas. Os restantes 136 passageiros do comboio foram retirados.

Vídeos publicados em meios de comunicação locais e nas redes sociais mostram a locomotiva destruída pelo impacto e o resto do comboio praticamente intacto.

O incidente está a ser investigado pelas autoridades competentes.

