Descarrilamento no Ohio: fuga de químicos cria "mini-Chernobyl" nos EUA?

Um comboio que transportava produtos químicos tóxicos descarrilou no leste do Estado do Ohio, nos EUA, provocando um incêndio que cobriu de fumo a cidade de East Palestine. Agora, o incidente está levar a comparações com o acidente nuclear de Chernobyl em 1986.

Na noite de 3 de fevereiro, um comboio descarrilou em East Palestine, Ohio, uma vila com cerca de 4700 habitantes a cerca de 80 quilómetros de Pittsburgh. Segundo o National Transportation Safety Board (NTSB), que está a investigar o acidente, 38 de 150 carruagens descarrilaram e houve um incêndio, que danificou outras 12 carruagens. A investigação do NTSB concluiu ainda que terá havido uma falha de um rolamento de roda momentos antes do descarrilamento.

Cerca de 20 vagões no comboio, operado pela Norfolk Southern Railroad Company, estavam cheios de produtos químicos e materiais combustíveis, entre eles cloroeteno, gás incolor usado na criação do plástico PVC, que foi libertado no descarrilamento. Muitos dos produtos químicos são cancerígenos, potencialmente cancerígenos ou são considerados irritantes respiratórios e oculares.

Moradores de ambos os lados da fronteira entre Ohio e Pensilvânia receberam ordem de evacuação por receios de uma possível explosão. As escolas e algumas estradas foram fechadas durante a semana.

Precauções no solo, água e ar

Na semana passada, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, na sigla em inglês) disse que não detetou contaminantes em "níveis de preocupação" no ar de East Palestine, embora os residentes consigam sentir odores.

Medidas de precaução estão a ser tomadas em toda a região, principalmente nos estados que usam água do rio Ohio. Numa conferência de imprensa na terça-feira, Tiffani Kavalec, responsável da divisão de águas superficiais da EPA do Ohio, explicou que testes detetaram dois contaminantes químicos em alguns afluentes do rio Ohio, mas os processos de tratamento de água devem conseguir filtrá-los. Por sua vez, o governador do Ohio, Mike DeWine, recomendou o moradores da área afetada a beber água engarrafada.

A EPA do Ohio anunciou ainda que vai monitorizar o solo em busca de potencial lixiviação de produtos químicos nas águas subterrâneas

Residentes argumentam que a Norfolk Southern Railroad Company deve responsabilizar-se pelos efeitos na saúde dos locais e do meio ambiente e várias ações foram movidas contra a empresa após o descarrilamento.

Mini-Chernobyl nos EUA?

O acidente do comboio e consequente libertação de produtos tóxicos levou à comparação com o desastre de Chernobyl, em 1986, que resultou na disseminação de contaminantes radioativos na Ucrânia e em toda a Europa. Embora especialistas considerem que o impacto ambiental em East Palestine não possa ser ignorado, a escala da destruição de Chernobyl foi muito pior.

O desastre de Chernobyl foi o maior acidente nuclear. Ocorreu na madrugada de 26 de abril de 1986 no reator nuclear nº 4 da Central Nuclear de Chernobyl, perto da cidade de Pripiat, no norte da Ucrânia Soviética. O acidente libertou uma quantidade de radiação correspondente a 400 bombas atómicas de Hiroshima e matou milhares de pessoas.

Químicos radioativos em Chernobyl

No desastre de Chernobyl, foram libertados produtos químicos radioativos como plutónio, iodo, estrôncio e césio. Embora produtos químicos cancerígenos tenham sido encontrados no comboio, muitos foram queimados de forma controlada, levando a uma grande nuvem negra sobre a cidade. Os produtos químicos em East Palestine não são tão potentes como os resíduos nucleares em Chernobyl.

Ninguém morreu no Ohio

Duas pessoas morreram imediatamente após a explosão em Chernobyl. Um mês depois, quase 30 trabalhadores de emergência morreram devido a doença aguda causada pela radiação e um devido a uma paragem cardiorrespiratória. Após o acidente, estima-se que milhares podem ter morrido como resultado de cancro e doenças de sangue causadas pela exposição a produtos químicos da central de Chernobyl.

Por sua vez, não foi relatada nenhuma morte no Ohio, embora os moradores se tenham queixado de problemas respiratórios, dores de garganta, olhos irritados, dores de cabeça e outras doenças.

Animais também foram afetados

No Ohio, raposas, galinhas e outros animais domesticados morreram após a queima controlada de produtos químicos para evitar uma explosão. Cerca de 3500 peixes morreram em cursos de água, segundo Departamento de Recursos Naturais do Ohio. Em Chernobyl, a explosão teve efeitos imediatos na saúde animal e muitas plantas e animais sofreram mutações devido à exposição radioativa, de acordo com a Agência Internacional de Energia Atómica.

40 anos depois, Chernobyl continua inabitável

A evacuação de cerca de dois mil residentes de East Palestine não durou muito. Em 8 de fevereiro, as autoridades anunciaram que os residentes poderiam voltar para casa. Por sua vez, a explosão de Chernobyl contaminou 150 mil quilómetros quadrados na Bielorrússia, Rússia e Ucrânia e resultou na evacuação de cerca de 350 mil pessoas que tiveram de deixar todos os pertences para trás. Foi estabelecida uma zona de exclusão nuclear - uma área de aproximadamente 2700 quilómetros quadrados em torno do raio de 30 quilómetros da central. Apesar de ser considerada inabitável, centenas de pessoas, na maioria idosos, regressaram à região para viver o resto das suas vidas nas suas cidades natais.