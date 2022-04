Descida das ações da Tesla põe em risco compra do Twitter por Musk

JN Hoje às 19:40 Facebook

Investidores da marca de carros elétricos temem que o milionário vá vender participações para ajudar a pagar o "takeover" da rede social.

O valor de mercado da Tesla sofreu uma quebra de cerca de 110 mil milhões de euros no início desta semana, na sequência das notícias que dão como certa a compra do Twitter por Elon Musk, segundo a agência Reuters.

Os analistas dizem que estas perdas podem complicar o empréstimo de 15 mil milhões que Musk teria contraído para financiar o "takeover" da rede social fundada por Jack Dorsey, cujo custo ronda os 41 mil milhões de euros.

As ações da Tesla desceram 12% na terça-feira, numa resposta rápida do mercado à investida do homem mais rico do Mundo no Twitter. Recorde-se que, para além da marca de carros elétricos, o milionário norte-americano também é o dono da SpaceX, empresa que constrói nave espaciais para fins comerciais