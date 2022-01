Descoberta do templo Melqart gera polémica

Jesús Chueca Hoje às 22:28 Facebook

Investigadores espanhóis discordam quanto à localização do santuário de Hércules, na costa de Cádis, datado do século IX, antes de Cristo.

A passagem do tempo permitiu à história manter ocultas joias arqueológicas cuja existência unicamente é lembrada nas páginas dos livros mais antigos. Milhares de turistas invadem todos os verões a costa de Cádis, no sul de Espanha, desconhecendo que debaixo da areia dourada da praia poderá encontrar-se um dos santuários mais procurados por historiadores e arqueólogos.

Segundo as descobertas da investigação científica de Ricardo Belizón, um estudante de doutoramento da Universidade de Sevilha, o lendário templo do Hércules Gaditano, datado desde o século nove antes de Cristo e conhecido como Melqart na época fenícia, estaria localizado na turística localidade de Sancti Petri. O lugar, que poderia também albergar os restos de Hércules, converteu-se durante a Idade Antiga num centro de peregrinação visitado, de acordo com vários historiadores clássicos, pelo general cartaginês Aníbal Barca e pelo imperador romano Júlio César.