Descobertos novos dados sobre a morte de Beethoven

Ludwing Van Beethoven morreu em 1827 mas as causas da morte continuam a ser discutidas. De acordo com um estudo feito por investigadores da Universidade de Cambridge, o compositor tinha uma predisposição para doenças hepáticas, o que pode ter agravado a cirrose provocada pelo consumo de álcool.

Quando foi realizada a primeira autópsia ao compositor, descobriu-se que o fígado de Beethoven estava com nódulos do "tamanho de um feijão". Agora, foi através de análises ao cabelo que os investigadores da universidade britânica decifraram novas pistas sobre a morte. Os resultados do estudo mostraram que o músico alemão tinha uma predisposição para doenças do fígado e já havia sofrido de Hepatite B.

De acordo com o jornal britânico "The Guardian", Tristan Begg, um dos autores do estudo, explicou que "a doença do fígado provocada pelo álcool parece ser a explicação mais provável" para a morte. Contudo, agora "há prova de Hepatite B especificamente".

A investigação de Cambridge vai ao encontro da tese de Barry Cooper, académico da Universidade de Manchester e autor do livro "An Extraordinary Life" sobre Ludwing Van Beethoven, que já tinha abordado a possibilidade de o compositor ter tido hepatite. No entanto, segundo Cooper, o consumo de álcool terá sido fulcral para a cirrose que o levou à morte.

O músico, que morreu aos 56 anos, nunca lidou bem com as insinuações de que era um alcoólico. No entanto, de acordo com Tristan, se o compositor estivesse vivo, "provavelmente teria considerado dizer a verdade", tendo em conta as novas descobertas.