Descoberto túnel debaixo de escola da ONU em Gaza

JN/Agências Hoje às 18:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A ONU anunciou esta semana a descoberta de um túnel sob uma das suas escolas na Faixa de Gaza, enclave palestino governado pela organização islâmica Hamas, que tem uma ampla rede de galerias subterrâneas que permite que os combatentes circulem sem serem vistos pelas forças israelitas.

Recentemente, a agência da ONU para refugiados palestinos (UNRWA, na sigla em inglês) identificou "uma cavidade subterrânea artificial" sob uma das suas escolas na Faixa de Gaza, informou um comunicado datado de terça-feira e divulgado esta quinta-feira.

"A Agência protestou energicamente ante as autoridades de Gaza, para expressar a sua indignação com a presença de tal estrutura sob as suas instalações", disse a UNRWA. O túnel, acrescentou, representa "uma violação da sua neutralidade e do Direito Internacional e coloca crianças e funcionários em perigo". A UNRWA disse ainda que "fechou" o túnel após a descoberta.

PUB

"As chuvas (recentes) provavelmente abriram um buraco no solo, o que permitiu revelar a presença de um túnel terrorista perto de uma escola da UNRWA em Gaza", disse uma fonte militar israelita à AFP.

O movimento islâmico Hamas ainda não comentou esta informação.

Durante a guerra entre Hamas e Israel em maio de 2021, o Exército israelita multiplicou os ataques contra o que chama de "metro de Gaza", uma complexa rede de galerias subterrâneas que permite que os combatentes circulem sem serem vistos pelos drones israelitas.

Para contornar o bloqueio israelita contra Gaza, aplicado depois de o Hamas ter assumido o poder no enclave em 2007, os palestinianos multiplicaram os túneis sob a fronteira com o Egito, para trazer armas e munições. Nos últimos anos, o Egito destruiu a maioria desses túneis.

Os israelitas, por sua vez, reforçaram o seu dispositivo ao redor de Gaza, acrescentando um muro de aço subterrâneo à barreira que cerca o enclave, para impedir a entrada, por túneis, no seu território.