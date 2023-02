Descobertos dois mil gatos mortos para uso na medicina tradicional no Vietname

JN/Agências Hoje às 08:33 Facebook

A polícia vietnamita descobriu cerca de dois mil gatos mortos que tinham como destino a medicina tradicional, avançou hoje a imprensa estatal do país.

Os animais foram encontrados na quinta-feira num matadouro da província de Dong Thap, no delta do Mekong, juntamente com outros 480 gatos vivos, de acordo com o jornal oficial daquela província, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

As carcaças, num total de quatro toneladas, tinham sido armazenadas numa câmara, antes de serem transformadas em produtos de medicina tradicional através de um longo processo de preparação, referiu o jornal.

Alguns vietnamitas acreditam que os ossos de gato podem ajudar a curar doenças como a asma ou a osteoporose.

As carcaças dos animais foram entretanto destruídas e os quase 500 gatos vivos sujeitos a controlo sanitário.

O consumo de cão e gato é legal neste país asiático, onde muitos restaurantes servem à mesa os animais. Quem está envolvido no comércio deve estar na posse de certificados que atestem a origem dos animais.

Neste caso em concreto, o matadouro de Dong Thap não apresentou documentos que autorizassem o abate.

A polícia ainda não deteve qualquer responsável pelo negócio.

De acordo com a ONG Four Paws International, até um milhão de gatos são comercializados no Vietname anualmente.

Na Ásia, a medicina tradicional também alimenta o comércio ilegal de espécies selvagens, sendo o Vietname simultaneamente um centro de consumo e de trânsito.