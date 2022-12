Desconfiança sobre fim da Polícia da Moralidade gera revolta no Irão

Governo iraniano não confirma mudança anunciada pelo procurador-geral no último sábado. Ativistas convocam protestos enquanto Justiça anuncia mais execuções.

Várias organizações de direitos humanos iranianas apelaram a uma nova onda de manifestações e greves após o procurador-geral Mohamed Jafar Montazeri revelar, no sábado, que a polícia da moralidade teria sido extinta. O anúncio foi recebido com desconfiança, uma vez que não houve um pronunciamento oficial por parte do Governo, o que leva os ativistas a acreditarem que se trata de uma encenação para travar a oposição interna.

"Não nos devemos deixar enganar pelas manobras que a República Islâmica utiliza em tempos de desespero", alertou, em declarações à AFP, Omid Memarian, responsável da organização Democracy for the Arab World Now, referindo-se ao facto de o regime iraniano usar táticas dilatórias que escondem ações de propaganda.