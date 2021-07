Desde as 4 da manhã na fila para garantir um lugar ao sol

JN Hoje às 17:00 Facebook

Centenas de banhistas da praia de Torrevieja, em Alicante, no sul de Espanha, estiveram de guarda-sol e toalha em punho desde as 4 da manhã, do último sábado, até ao sol raiar para assegurar o melhor lugar da praia, em frente ao mar.

Da situação caricata surgiram vários vídeos publicados nas redes sociais.

Centenas de pessoas formaram uma extensa fila a fim de assegurar um quadrado no areal, criando distância social.

Os banhistas correram, literalmente, com guarda-sóis, toalhas e lancheiras nas mãos, estacionaram as suas cadeiras de praia em lugares privilegiados e aproveitaram um excelente dia de sol.

Jornalistas espanhóis no local a fazer reportagem relataram que os próprios banhistas riram-se da situação insólita.

Seja como for, à tarde outra fila se formou à entrada da praia, desta vez, porque não havia um único lugar disponível no areal.