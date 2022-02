Desistência de procuradores põe em causa investigação criminal a Trump

JN/Agências Hoje às 07:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Os dois procuradores do distrito de Manhattan encarregados da investigação criminal ao antigo presidente Donald Trump e aos seus negócios resignaram repentinamente na quarta-feira, o que põe em causa o futuro do caso.

Uma porta-voz do gabinete do procurador Alvin Bragg que dirige o distrito confirmou as resignações de Carey Dunne e Mark Pomerantz, que esteve envolvido em investigações à máfia.

Ambos começaram a investigação do antecessor de Bragg, Cyrus Vance Jr., e foram convidados a continuá-la quando o novo titular do cargo tomou posse em janeiro.

Dunne sustentou com sucesso, perante o Supremo Tribunal, o caso do acesso às declarações fiscais de Trump. Pomerantz entrou para o governo, trazido por Vance, no ano passado, graças à sua experiência em investigações a crimes de colarinho branco.

"Estamos gratos pelo seu serviço", declarou a porta-voz Danielle Filson, que declinou fazer comentários.

O "New York Times" citou fontes para avançar que Dunne e Pomerantz resignaram depois de Bragg ter levantado dúvidas sobre a criação de um caso contra Trump.