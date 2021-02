Deslizamento de terras em Itália provoca queda de centenas de caixões ao mar

Sílvia Rodrigues Hoje às 10:55 Facebook

Cerca de 200 caixões, que estavam num cemitério na zona costeira da comuna italiana de Camogli, caíram ao mar, na segunda-feira, quando um deslizamento de terras desestabilizou um cemitério centenário.

Segundo o canal de televisão CNN, no sábado, alguns trabalhadores já tinham alertado para a existência de fissuras nas rochas e, por isso, encerraram de imediato o espaço para poder avaliar os riscos.

Francesco Olivari, o presidente de Camogli, apelidou o colapso de "catástrofe inimaginável". Até ao momento, foram apenas resgatadas dez urnas e a recuperação das restantes "dependerá do mar nos próximos dias", afirmou Giacomo Giampedrone, assessor regional da Proteção Civil.

"Este tipo de colapso é muito difícil de detetar ou prever. Esta área está sujeita a este tipo de acontecimento, dada a sua fragilidade", concluiu o porta-voz da Proteção Civil.

Atualmente, mergulhadores do corpo de bombeiros e barcos da guarda costeira estão a auxiliar nas buscas pelos 180 caixões ainda por encontrar. Além disso, uma equipa de geólogos está no local com um drone para avaliar os danos e determinar se há perigo de outro deslizamento. As autoridades, em jeito de prevenção, bloquearam a área abaixo do cemitério para evitar que outros caixões flutuem para o mar.

Os trabalhadores que se encontravam próximos ao local do acidente capturaram fotografias que ilustram o momento do desabamento no mar da Ligúria.