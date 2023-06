Deslizes de Pedro Sánchez alavancaram sucessos à Direita

Governação do socialista marcada por contrariedades que abrem a porta à liderança de Feijóo. PP precisa do Vox para obter maioria absoluta.

O fim da era de Pedro Sánchez, primeiro-ministro de Espanha, tornou-se evidente após as eleições municipais e regionais, nas quais o principal partido da oposição, o Partido Popular (PP), obteve o maior número de votos. Os resultados inglórios alcançados pelo Partido Socialista (PSOE) motivaram o líder a antecipar as legislativas, que se realizam a 23 de julho, mas o ciclo que se segue, indicam as sondagens, pode estar prestes a encerrar um capítulo. Sánchez deverá abandonar o Palácio da Moncloa, dando lugar à Direita, alavancada pelas falhas suas políticas.

As eleições de 28 de maio são observadas como um teste à liderança do Executivo e a ampla vitória do PP em diferentes regiões antecipa "a possibilidade de criação de uma dinâmica nova. Há uma manifestação da vontade do eleitorado que deixa antever alterações a nível nacional", assinala Marcos Farias Ferreira, professor no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade de Lisboa.