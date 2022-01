Rede prostituía menores a partir de cabeleireiro em Madrid

César Castro Hoje às 13:36 Facebook

A Polícia espanhola deteve, no final do ano passado, um grupo criminoso de 37 elementos suspeitos de integrarem uma rede que explorava sexualmente jovens menores de idade. Os detidos prostituíam as vítimas em troca de dinheiro ou drogas.

A investigação, que começou em abril, pôs a descoberto um salão de cabeleireiro que, na verdade, servia de fachada: escondia um espaço, sem iluminação e com uma cama, onde, aparentemente, seriam realizadas práticas sexuais com menores, de forma forçada e continuada.

"Os detidos, além de prostituírem as jovens, a troco de dinheiro ou drogas, também as utilizavam para a venda de estupefacientes", lê-se numa nota da Polícia Nacional.

As menores viviam em centros de acolhimento na zona de Madrid e fugiam com alguma regularidade para aquele local, facto que terá levantado suspeitas junto das autoridades espanholas.

Ao todo, a operação policial culminou com a detenção de 37 pessoas, com idades entre os 18 e os 56 anos. A maioria é de origem dominicana, embora entre os detidos haja também espanhóis, marroquinos, romenos, nigerianos e cubanos. De acordo com a imprensa espanhola, o rapper Saymol Fyly, com cerca de 65 mil seguidores no TikTok, será um deles.

Dez raparigas, com idades entre os 14 e os 16 anos, que seriam contactadas e aliciadas através das redes sociais, foram libertadas.

Entre o material apreendido, encontram-se também estupefacientes, úteis para venda e consumo, armas de fogo, um machete, dinheiro e diversos equipamentos informáticos.

Os detidos estão agora acusados dos crimes de agressão sexual, prostituição de menores, posse de pornografia infantil, detenção ilegal e crime contra a saúde pública.