Desordem política desafia democracias latino-americanas

Nos últimos anos, fenómenos sociais e económicos têm colocado múltiplas nações em situações de grande debilidade. Na maioria dos casos, os períodos de instabilidade resultam de grandes crises e da fragmentação das sociedades.

A América Latina é uma das regiões do globo onde são reportados mais casos de instabilidade política. Dos golpes de Estado, às convulsões sociais e económicas, passando pelas destituições, os recorrentes episódios de desordem colocam as democracias em moldes ténues. A fragmentação dos partidos, a implosão de grupos políticos conservadores e a falta de conexão entre a liderança e a realidade social justificam parte do desgaste, que é transversal, indicam analistas.