Despiste de autocarro no México provoca pelo menos 15 mortos

JN/Agências Hoje às 13:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O despiste de um autocarro turístico que capotou no estado mexicano de Nayarit, na sexta-feira, provocou pelo menos a morte de 15 pessoas, afirmaram as autoridades.

"Nesta altura, há 15 pessoas mortas", incluindo duas crianças e uma dúzia de feridos, afirmou o Ministério da Segurança, numa nota de imprensa.

As vítimas eram turistas do estado de Guanajuato, no centro do México, que estavam a regressar à cidade de León, após umas férias.

PUB

Imagens divulgadas pelas autoridades nas redes sociais mostram o autocarro capotado numa ravina, à beira da estrada onde seguia.

Segundo os órgãos de comunicação social locais, o autocarro transportava 48 passageiros, compostos por taxistas e as suas famílias, que tinham organizado uma viagem de fim de ano.