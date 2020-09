Despiste e explosão de camião de combustível faz vários mortos na Nigéria

JN/Agências Hoje às 17:38 Facebook

Pelo menos 23 pessoas morreram na sequência de um acidente com um camião carregado com gasolina, que explodiu no centro da Nigéria.

O camião perdeu o controlo e atingiu vários veículos antes de explodir e matar várias pessoas, incluindo crianças em idade escolar e pessoas que esperavam numa paragem de autocarro, disse o comandante do Corpo de Segurança Rodoviária (FRSC), Idris Fika Ali, à agência noticiosa nigeriana (NAN).

O acidente ocorreu esta quarta-feira ao início da manhã. Os bombeiros levaram mais de uma hora a chegar ao local, apesar de Lokoja, a capital do Kogi, a cidade onde ocorreu o acidente, ter mais de 250 mil habitantes, noticiou o jornal local "Premium Times".

"É muito triste esta perda trágica de vidas, muitos veículos, propriedades e outros bens na explosão", disse o porta-voz do governador de Kogi, Onogwu Muhammed, num comunicado.

A falta de manutenção de estradas muito más e um comportamento de condução imprudente causam um grande número de acidentes nas vias rodoviárias nigerianas, por onde os hidrocarbonetos são mais frequentemente transportados dos estados produtores de petróleo, do sul, para o resto do país.

Lokoja é também uma rota de trânsito, na estrada que liga a capital federal, Abuja, e a cidade do sul do Benim, capital do estado produtor de petróleo de Edo.