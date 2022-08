Destroços de nave da SpaceX encontrados em quintas na Austrália

Inês Inteiro Hoje às 11:50 Facebook

A Agência Espacial Australiana confirmou que foram encontrados nas Montanhas Nevadas, a sul de Nova Gales, destroços de uma nave pertencente à SpaceX, empresa de Elon Musk.

Peritos técnicos foram chamados, no sábado, ao local onde dois criadores de ovelhas, Mick Miners e Jock Wallace, encontraram resquícios de lixo espacial nas suas quintas do sul da Austrália. A empresa de Musk foi contactada mas ainda não se pronunciou.

Brad Tucker, astrofísico da Universidade Nacional Australiana, foi contactado pelos dois agricultores para analisar os destroços encontrados e descobriu que a localização exata onde estes estavam coincidia com a rota de uma nave espacial da SpaceX que reentrou na atmosfera terrestre a 9 de julho. O seu lançamento tinha sido em novembro de 2020.

O cientista acredita que os destroços encontrados vieram de uma parte da cápsula SpaceX que é fundamental para a descolagem mas é descartada quando regressa à Terra.

Um porta-voz da Agência Espacial Australiana confirmou que a companhia daquele que é o homem mais rico do mundo comprovou que os detritos provêm de uma missão da fabricante norte-americana de sistemas aeroespaciais, pedindo à comunidade que não tente mexer nos detritos caso detete mais alguns - o que considera provável que aconteça "durante as próximas semanas, meses ou mesmo anos", agora que as pessoas conhecem a localização onde ocorreu a desintegração.

Desde o anúncio da descoberta das duas primeiras peças de detritos, uma terceira foi encontrada mais a oeste, perto de Jindabyne, disse o astrofísico, adiantando que está a haver discussões sobre a recolha dos detritos por parte da SpaceX.

Os destroços espaciais não criaram uma cratera maciça quando atingiram o solo uma vez que a cápsula perdeu a maior parte da velocidade quando atingiu a atmosfera da Terra, o que leva a crer que a empresa responsável pelo lixo espacial não será sancionada pelo Governo Australiano, uma vez que não houve danos.

O porta-voz da Agência Espacial Australiana garante que a autoridade está empenhada na sustentabilidade a longo prazo das atividades do espaço, incluindo a mitigação de detritos, e tem destacado este aspeto na cena internacional.