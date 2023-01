Detenção de filho de El Chapo provoca violência no México

JN Hoje às 18:24 Facebook

O exército mexicano capturou, esta quinta-feira, Ovidio Guzmán, um dos maiores traficantes de fentanil e filho de Joaquin "El Chapo" Guzmán, poucos dias antes do presidente norte-americano Joe Biden fazer a sua primeira visita ao México.

De acordo com o "The Washington Post", a detenção foi confirmada por um alto funcionário da segurança mexicana, que falou sob condição de anonimato antes de um anúncio oficial. Gusmán foi preso no início da manhã em Jesus Maria, bairro da cidade mexicana de Culiacán, capital de Sinaloa.

A detenção provocou violência em Sinaloa, onde foram relatados bloqueios de estradas e tiroteios em todo o estado, com os ataques concentrados nos pontos de entrada da cidade. As autoridades pediram à população que evite sair de casa. As aulas foram suspensas em vários municípios.

O governador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pediu calma através do Twitter. "Isto deu origem a alguns eventos violentos na capital e outras localidades do estado (....) Reitero à população a importância de manter a calma e resguardar-se até que as ações sejam concluídas", escreveu.

Reitero a la ciudadanía la importancia de conservar la calma y resguardarse en tanto no concluyan las acciones. - Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) January 5, 2023

Por sua vez, na sua conferência de imprensa diária, o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, disse que Rosa Icela Rodríguez, secretária federal de segurança, estará encarregue de informar sobre a situação. "Não sabemos que eventos ocorreram em Sinaloa. Há uma operação que começou nas primeiras horas da manhã e mais tarde vamos notificá-la", disse López Obrador.

Em 2019, o exército mexicano deteve Guzmán, mas libertou-o depois de atiradores do cartel de Sinaloa terem assumido o controlo de grande parte da cidade. López Obrador, que assumiu o cargo em 2018 e prometeu substituir a "guerra às drogas" por uma política de programas sociais para combater o crime organizado, foi amplamente criticado por entregar o traficante.

O governo dos EUA pediu a extradição de Ovidio Guzmán, um dos filhos de El Chapo que terá assumido um papel de destaque no cartel de Sinaloa desde que o pai foi extraditado para os EUA em 2017. As autoridades mexicanas acusaram Guzmán de ser traficante de fentanil, uma droga sintética responsável por dezenas de milhares de mortes nos EUA.