Coronavírus cresce na Europa. Detetados primeiros casos na Catalunha e na Suíça

Foi confirmado esta terça-feira o primeiro caso confirmado de coronavírus na Catalunha. Sobe para quatro o número de casos de infeção por Covid-19 na Espanha. Também na Suíça foi detetado um caso perto da fronteira com a Itália.

Também esta segunda-feira cerca de mil turistas encontram-se retidos num hotel em Adeje, no sul de Tenerife, depois de se saber que um turista italiano hospedado naquele estabelecimento foi hospitalizado, após teste positivo o novo coronavírus.

Na Suíça, as autoridades de saúde confirmaram o primeiro caso de infeção por Covid 19, no Cantão de Tesino, próximo da fronteira com a Itália. Áustria e Croácia registaram também esta terça-feira os primeiros casos de coronavírus.

Itália continua a ser o país da Europa com mais doentes infetados pelo surto e o quarto no mundo. Nas últimas 24 horas, mais de 50 casos foram confirmados neste país. Em Portugal, foram despistados 15 casos de coronavírus, que tiveram resultado negativo.