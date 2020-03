Detetados 11 casos de coronavírus num lar de terceira idade de Madrid

JN/Agências Hoje às 18:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Um lar para pessoas de terceira idade em Madrid registou esta quinta-feira 11 casos do novo coronavírus em 10 idosos e um assistente de enfermagem, segundo um comunicado de um sindicato de funcionários.

A Central Sindical Independente de Funcionários afirma que os casos do Covid-19 foram confirmados pela Agência de Assistência Social de Madrid, um órgão autónomo do Departamento de Saúde do executivo regional madrileno.

A residência, que tem capacidade para 70 a 80 idosos, disponibilizou áreas de isolamento e garantirá que as pessoas com sintomas não utilizem as áreas comuns, como a sala de jantar ou as casas de banho.

A doença espalhou-se por um dos módulos da residência cujos habitantes têm uma idade média de oitenta anos, sendo a origem dos casos de coronavírus ali detetados ainda desconhecida.

Segundo declarações feitas à agência Efe pela representante do sindicato Elena Moral esta manhã foram recolhidas amostras de quinze pessoas no centro e dez residentes e uma enfermeira auxiliar deram positivo no teste.

As visitas ao centro vão ser restringidas para prevenção, tanto no exterior como no interior do edifício, para a segurança dos utentes e dos trabalhadores.

As pessoas de idade avançada são, segundo os especialistas, mais vulneráveis ao novo coronavírus, tendo uma taxa de mortalidade maior que as mais jovens.

Os casos do novo coronavírus subiram esta quinta-feira para 234 em Espanha, segundo os últimos dados totais oficiais divulgados ao fim da manhã pelas autoridades sanitárias do país, tendo já morrido três pessoas infetadas.

Dos 234 casos anunciados hoje, mais 41 do que na quarta-feira, 12 foram registados na Andaluzia, um em Aragão, cinco nas Astúrias, seis nas Baleares, oito nas Canárias, 10 na Cantábria, 13 em Castela-Mancha, 11 em Castela e Leão, 24 na Catalunha, 19 na Comunidade Valenciana, seis na Estremadura, um na Galiza, 90 em Madrid, três em Navarra, 17 no País Basco e 11 em La Rioja.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.300 mortos e infetou mais de 95 mil pessoas em 79 países, incluindo oito em Portugal.

Das pessoas infetadas, mais de 50 mil recuperaram.

Além de 3.012 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, San Marino, Iraque, Suíça e Espanha.

Um português tripulante de um navio de cruzeiros está hospitalizado no Japão com confirmação de infeção.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou nove casos de infeção, dos quais seis no Porto, um em Coimbra e três em Lisboa.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".