Detetados 142 casos de salmonela em crianças na Europa

O Centro Europeu para a Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) identificou já 142 casos de infeção por salmonela em nove países europeus, a larga maioria em crianças com menos de dez anos de idade. O ECDC revela que o surto está ligado a uma fábrica em Arlon, na Bélgica, estando a "evoluir rapidamente" naqueles países.

O surto está já a ser investigado pelas autoridades de saúde, estando em causa uma possível ligação ao consumo de chocolates Kinder. Como medida preventiva, a Ferrero, que detém a marca, retirou já diversos lotes do mercado, nomeadamente o nacional.

Nesta semana, a Ferrero Ibérica, em comunicado, afirmava ter tomado a "decisão de retirar voluntariamente do mercado português alguns lotes dos produtos ["Kinder Schokobons (todos os formatos), Kinder Supresa Maxi T100grs e Kinder Happy Moments] como medida de máxima precaução, apesar de não ter sido detetada a presença de salmonela nas análises realizadas em qualquer produto Kinder".

Crianças hospitalizadas

O primeiro caso foi identificado no Reino Unido em 7 de janeiro de 2022. Nesta sexta-feira, o ECDC reporta 142 casos, 114 dos quais já confirmados. O Reino Unido é o país com mais registos, com 65 casos, todos confirmados. Seguem-se Bélgica (26), França (25) e Irlanda (10). Há ainda casos na Alemanha, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega e Suécia.

De acordo com aquele centro, o surto "caracteriza-se por uma proporção extremamente alta de crianças hospitalizados, algumas com sintomas clínicos graves, como diarreia sanguinolenta". Com base em entrevistas a pacientes e estudos analíticos, "produtos específicos de chocolate foram identificados como a provável via de infeção".