Detido assassino em série suspeito de matar sem-abrigo em Barcelona

A polícia espanhola deteve, esta terça-feira, um homem suspeito de matar sem-abrigo na cidade de Barcelona. Desde 19 de março, quatro pessoas que dormem nas ruas foram assassinadas.

A polícia catalã suspeita que o homem agora detido possa ter cometido três dos quatro homicídios de sem-abrigo registados na cidade em pouco mais de um mês.

O primeiro caso data de 19 de março e aconteceu perto de um supermercado. A vítima, um homem, foi atingida por uma arma branca. A polícia deteve um suspeito, que seria libertado horas mais tarde por falta de provas.

No segundo caso, um homem de 23 anos foi assassinada a tiro a 16 de abril e, dois dias depois, acontece um terceiro homicídio, a menos de um quilómetro de distância. O terceiro sem-abrigo a ser morto tinha 60 anos e estava a dormir envolto em caixas de cartão.

O quarto homicídio ocorreu esta segunda-feira, perto da Sagrada Família, e neste caso a vítima foi agredida a soco violentamente na cabeça, um método verificado também nos restantes crimes.

Após investigar as deslocações dos sem-abrigo pela cidade, conta o diário "El País", e de falar com algumas testemunhas, o alegado "assassino em série" foi detido. Em algumas das ruas do bairro de Eixample existem câmaras de videovigilância.

A pandemia deixou as ruas desertas e os mais vulneráveis, que não querem ir para centros de emergência com medo de serem infetados, ainda em maior perigo.