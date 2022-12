Detido contrabandista que transportou 60 migrantes por semana durante sete anos

JN/Agências Hoje às 16:07 Facebook

As autoridades francesas anunciaram, esta sexta-feira, a detenção de um cidadão líbio suspeito de liderar uma rede de contrabando de migrantes do Níger para a Europa, que terá alegadamente transportado ilegalmente 60 migrantes por semana durante sete anos.

De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP), o cidadão da Líbia foi detido depois de uma investigação conjunta das autoridades nigerinas, francesas e espanholas, que redundou na detenção, a 20 de dezembro, em Agadez, no norte do Níger, deste alegado criminoso.

O homem terá liderado uma rede de contrabando que transportava ilegalmente "60 migrantes por semana durante sete anos", disse à AFP o responsável da Direção para a Cooperação Internacional de Segurança (DCIS) do Ministério do Interior francês, Jean-Christophe Hilaire.

Os migrantes, na sua maioria da Nigéria ou dos Camarões, foram conduzidos através do Níger em camiões de recolha, evitando as grandes cidades, e passariam pela Líbia e Argélia, antes de entrarem na Europa.

O alegado traficante está detido numa prisão em Niamey, com o telefone apreendido e "outros cúmplices poderão ser presos nas próximas semanas", acrescentou Hilaire nas declarações à AFP.

O norte do deserto do Níger é um corredor conhecido no contrabando de migrantes, drogas e armas e é também um local onde operam vários grupos fundamentalistas islâmicos.

A operação foi conduzida por uma equipa de investigação conjunta, financiada pela União Europeia, sendo composta por três operacionais da polícia de fronteira franceses e outros três espanhóis, que estão a apoiar a polícia nigerina.

Os agentes da Polícia europeia estão presentes no país desde 2017, e desde então, 196 redes de imigração ilegal foram identificadas e 824 pessoas foram presas, disse a DCIS.