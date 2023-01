Detido em Miami dono da plataforma de criptomoedas Bitzlato

AFP Hoje às 17:42 Facebook

As autoridades dos EUA anunciaram, esta quarta-feira, que detiveram o proprietário da Bitzlato, uma plataforma de compra e venda de criptomoedas, com sede na China, por suspeitas de branqueamento de capitais, elogiando a ação como um "golpe global no ecossistema do crime criptográfico".

Anatoly Legkodymov, de 40 anos, um russo que mora em Shenzhen, na China, foi preso em Miami durante a noite e deve comparecer ao tribunal da cidade durante o dia, adiantou o Departamento de Justiça e em conferência de imprensa.