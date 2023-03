Detido inspetor ferroviário grego após colisão de comboios que fez 57 mortos

JN / AFP Hoje às 07:25 Facebook

Um inspetor ferroviário grego foi detido, esta sexta-feira, na sequência do desastre ferroviário do mês passado, que matou 57 pessoas.

O funcionário, um supervisor do gerente da estação identificado como Dimitris Nikolaou, foi acusado do crime de "perturbação da segurança no trânsito", causando a morte de muitas pessoas. Nikolaou estava de serviço no momento do acidente em 28 de fevereiro, quando um comboio de passageiros e um comboio de carga colidiram frontalmente perto da cidade de Larissa.

O chefe da estação também foi indiciado e preso e pode ser condenado a prisão perpétua pelas acusações de colocar em perigo o transporte público e homicídio culposo.

Outros dois funcionários ferroviários foram libertados sob fiança no início da semana depois de testemunhar.

Os sindicatos ferroviários há muito alertavam que a rede estava subfinanciada, com falta de pessoal e propensa a acidentes após uma década de cortes de gastos.

No início deste mês, a agência ferroviária da Grécia disse ter encontrado sérios problemas de segurança em toda a rede, incluindo treino básico inadequado para funcionários críticos.

A tragédia deverá pesar fortemente nas eleições nacionais marcadas para 21 de maio, na qual o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis procura a reeleição com promessas de melhorias na segurança.