Detido jovem que queria viajar para Lisboa com cocaína

A Polícia Federal do Brasil deteve um jovem de 19 anos, que tentou embarcar para Lisboa com quatro tijolos de cocaína que pesavam cerca de quatro quilos e estavam escondidos na mala de viagem.

Num comunicado, a autoridade policial brasileira relatou que na tarde de sexta-feira, agentes do aeroporto Internacional de Guarulhos, no estado de São Paulo, abordaram um passageiro no "check-in" do voo com destino a Lisboa e, devido a suspeitas, conduziram-no para revista indireta das malas através de raio-X.

"As imagens revelaram material orgânico no interior da mala. Indagado acerca do conteúdo da bagagem o homem disse que só tinha edredons", relatou a polícia brasileira.

O suspeito, brasileiro de 19 anos, foi detido após os polícias encontrarem, escondidos em duas almofadas, quatro tijolos de cocaína embrulhados com papel químico carbono, e papel alumínio.

A polícia também informou que, noutra ação na madrugada de sábado, um brasileiro de 55 anos, que pretendia embarcar num voo para o Qatar, cujo destino final era a cidade do Cabo, na África do Sul, foi preso por transportar quase dois quilos de cocaína nos puxadores das duas malas que trazia consigo.

As duas apreensões resultaram na intercetação de quase seis quilos de cocaína escondidos nas bagagens dos dois passageiros presos.

Os detidos serão apresentados à Justiça Federal onde vão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.