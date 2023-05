Homem detido nos Países Baixos tinha carta de condução falsa com foto de Boris Johnson

JN / AFP Hoje às 16:01 Facebook

Polícias dos Países Baixos detiveram, esta segunda-feira, um homem envolvido num acidente no fim de semana. Porém, ficaram surpreendidos ao constatar que a carta de condução o identificava como o antigo primeiro-ministro britânico Boris Johnson.

O porta-voz da polícia, Thijs Damstra, disse que os polícias investigaram um incidente pouco depois da meia-noite de domingo, quando um carro bateu num poste perto da Ponte Emma, na cidade de Groningen, no norte do país. O carro foi abandonado, mas a polícia foi informada mais tarde que o condutor estava parado na ponte. "A pessoa não conseguia identificar-se e recusou-se a fazer o teste do alcoolímetro", disse Damstra, em declarações à AFP.

O homem de 35 anos, da pequena cidade de Zuidhorn, a oeste de Groningen, foi detido e a polícia revistou a viatura. "Dentro, a polícia encontrou uma carta de condução falsa que aparentava pertencer a Boris Johnson", continuou Damstra.

A carta de condução ucraniana falsa, com a fotografia do ex-primeiro-ministro britânico e a sua data de nascimento, foi "emitida" em 2019 e era válida até ao final do ano 3000. A polícia não sabe dizer onde foi feito o documento falsificado, mas a jornalista da emissora pública NOS e ex-correspondente russa Kysia Hekster, disse, no Twitter, que cartas de condução falsas podem ser facilmente compradas em lojas turísticas na Ucrânia.