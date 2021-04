Detidos aliados de Navalny em várias cidades da Rússia

JN/Agências Hoje às 10:32 Facebook

A polícia russa realizou uma série de buscas a instalações relacionadas com Alexei Navalny, nomeadamente em São Petersburgo, tendo detido várias pessoas, denunciaram esta quarta-feira aliados do opositor antes das manifestações anunciadas.

De acordo com uma mensagem difundida através do Twitter pelo advogado Vladimir Vorodine, a polícia prendeu, entre outros, Lioubov Sobol, uma das figuras do movimento de oposição liderado por Navalny.

Segundo organizações não governamentais as rusgas policiais decorreram em pelo menos 20 cidades russas durante a última madrugada.

Alexey Navalny encontra-se a cumprir uma greve de fome no hospital da colónia penitenciária onde se encontra preso.

Os apoiantes do dirigente da oposição preparavam manifestações de apoio em várias cidades da Rússia.