Deus para uns, diabo para outros. Quem é o homem que está a dividir o Paquistão?

No passado, foi uma estrela de críquete. Seguiram-se as aventuras políticas. Imran Khan, ex-primeiro-ministro do Paquistão, foi detido sob acusação de corrupção e entretanto foi libertado por ordem do Supremo Tribunal. No entanto, o processo judicial não deverá ficar por aqui, mas uma grande fatia da população já deu provas de que não vai largar a mão do ídolo independentemente do que acontecer.

Imran Khan foi, na última terça-feira, detido pelas autoridades do país, que o acusam de estar envolvido num esquema de corrupção. Entretanto, e após um tribunal de Islamabad ter ordenado que o principal líder da oposição ficasse atrás das grades ao longo de pelo menos uma semana, o Supremo Tribunal interveio e pediu a libertação do antigo chefe do Executivo.

Apesar da decisão judicial, o Governo informou que estava determinado a encontrar outros meios legais para voltar a prender o ex-primeiro-ministro, mas os manifestantes, que ao longo dos últimos dias não têm cessado os protestos, prometem continuar a lutar pela liberdade daquele que consideram ser o pilar da nação do Sul da Ásia.