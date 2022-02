Dez alunos expulsos de escola espanhola por agressão homofóbica a professor

JN Hoje às 17:28 Facebook

Caso está a ser investigado e poderá resultar em mais sanções. Estudantes foram repreendidos por docente e responderam com puxões de cabelo e observações homofóbicas.

Pelo menos dez alunos da escola secundária "Les Alfàbegues", no município de Bétera, em Valência, foram expulsos por terem puxado o cabelo e atirado objetos a um professor, enquanto teciam comentários relativos à sua orientação sexual.

O caso, que ainda está a ser investigado, podendo, entretanto, resultar em novas sanções, ocorreu na semana passada, e já foi confirmado por um sindicato espanhol de trabalhadores da área do ensino.

Citada pelo "El País", fonte sindical explicou que, no passado dia 16 de fevereiro, duas alunas foram para o pátio com uma bandeira LGBT, chamando outros estudantes para uma manifestação improvisada. No dia seguinte, outro grupo organizou uma concentração semelhante, desta vez com bandeiras de Espanha, levando um professor a intervir, pedindo-lhe que terminassem o protesto. Os alunos começaram, então, a atirar-lhe objetos e a puxar-lhe o cabelo, comentando a sua orientação sexual.

O Ministério da Educação de Valência preferiu não comentar o incidente, confirmando apenas que foi acionado um plano de prevenção da violência, que inclui aconselhamento gratuito e assistência a professores.