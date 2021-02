Dez mil crianças institucionalizadas em locais "perigosos" no Reino Unido 

Rafaela Pereira Hoje às 14:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos 10 mil crianças institucionalizadas, no Reino Unido, foram enviadas para espaços potencialmente inadequados e inseguros, incluindo caravanas e tendas, de acordo com uma investigação realizada pela Sky News.

Segundo a televisão britânica, entre janeiro de 2019 e dezembro de 2020, constata-se que, pelo menos, 9.900 crianças vulneráveis foram colocadas em acomodações não regulamentadas por 86 autoridades locais. No mínimo, 20 viveram em caravanas e tendas, 17 foram colocadas em albergues e outras sete em casas-barco.

Ashleigh tinha 15 anos quando foi enviada para um parque de caravanas. "Quando eu estava na caravana, senti puro medo", confessa à Sky News. Ashleigh afirma, ainda, que lhe foi dado álcool pelas pessoas que lá moravam e que ninguém impediu a situação, nem mesmo os funcionários responsáveis pelo seu bem-estar. "Depois de beber, fiquei tonta. Senti que ia desmaiar. Ouvi-os a trancar a porta por dentro. Sabia que algo não estava certo. Entrei em pânico. Consegui sair e corri. Eles começaram a perseguir-me. Nunca me senti tanto em perigo, como naquele momento.", admite a jovem.

Face à situação, o Governo britânico determinou que, a partir de setembro, todas as residências que acolherem menores de 16 anos só poderão receber as crianças se forem regulamentadas. "Crianças vulneráveis com menos de 16 anos são muito jovens para o tipo de acomodação que oferece um lugar para ficar, mas não o cuidado e o apoio de que precisam. A ação realizada hoje, apoiada pelo setor e em resposta às suas opiniões, é um passo importante para garantir que as crianças sob tutela sejam colocadas em ambientes que lhe proporcionem as melhores oportunidades de sucesso.", esclarece Gavin Williamson, o Secretário de Estado da Educação.

Contudo, a decisão já foi objeto de controvérsias, dado que muitos ativistas esperavam que o Governo prolongasse a proibição até aos 18 anos. Em resposta, o Governo britânico definiu que irá introduzir, em todo o país, requisitos para espaços não regulamentados que albergam crianças de 16 e 17 anos sob custódia e aqueles que abandonam os cuidados.