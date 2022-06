Dezenas de feridos em acidente de comboio na Eslováquia

JN/Agências Ontem às 23:58 Facebook

Várias dezenas de pessoas ficaram feridas esta sexta-feira, das quais 15 com gravidade, quando um comboio de passageiros colidiu com uma locomotiva na Eslováquia por razões desconhecidas, informou a estação de rádio privada TA3.

Fontes da polícia descartam, até ao memento, a existência de vítimas mortais, adiantou o jornal "Pravda", embora um dos feridos esteja em estado crítico.

O acidente ocorreu nos arredores da cidade Zilina, quando um comboio da companhia ferroviária estatal (ZSSK, na sigla eslovaca), que transportava cerca de 80 passageiros e que fazia o trajeto entre aquele local e Liptovský Mikulás, sofreu uma avaria e aguardava na linha a chegada de uma locomotiva para ser rebocado.

Por motivos ainda desconhecidos, a locomotiva colidiu com o comboio cerca das 17 horas (hora de Lisboa).

Os ministros do Interior, Transportes e Saúde do governo de coligação liderado pelo conservador Eduard Heger encontram-se no local do incidente.