Dezenas de funcionários do novo rei podem vir a perder o emprego

Dezenas de empregados pessoais do agora rei Carlos III foram informados de que podem vir a ser dispensados dos serviços prestados em Clarence House, de acordo com uma notícia do jornal britânico "The Guardian".

Enquanto milhares choram a morte de Isabel II, cerca de una centena de funcionários do antigo príncipe estão a temer pela perda de emprego, com a eventual mudança de Carlos para o Palácio de Buckingham.

Muitos dos funcionários, que trabalharam durante décadas na antiga residência oficial do rei, receberam uma notificação da dispensa. Entre eles estão secretários particulares, membros da equipa de comunicação e funcionários domésticos.

A mensagem, enviada pelo assessor principal do rei, Clive Alderton, terá sido recebida pelos trabalhadores na segunda-feira, quando o corpo da rainha estava na Catedral de St. Giles, em Edimburgo, na Escócia.

Na missiva, Alderton explicou que com a mudança de Carlos e Camilla, haveria mudanças imediatas e que a Clarence House seria fechada, o que implica que as atividades realizadas nessa residência deixem de ser necessárias.

Apesar de assumir que ainda nenhuma decisão está totalmente tomada, o período para tratar o assunto só começará depois do funeral, marcado para a próxima segunda-feira, dia 19, a notificação consultada pelo jornal deixa claro que apenas alguns dos funcionários se irão manter ao serviço do rei.