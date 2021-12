Dezenas de pessoas encontradas carbonizadas dentro de veículos em Myanmar

JN/Agências Hoje às 16:26 Facebook

Cadáveres de cerca de 30 pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram encontrados este sábado em veículos carbonizados em Myanmar, de acordo com um oficial rebelde e uma ONG, que acusam a Junta Militar pelas mortes.

As imagens dos corpos surgiram este sábado nas redes sociais, revelando dois camiões e um carro incendiados numa estrada em Hpruso, no leste, contendo os corpos sem vida de cerca de 30 pessoas.

When the world is celebrating Christmas happily,the people of Myanmar are full of sadness and tears for at least 35 unarmed cillivians ,including children and women were #BurntAliveByJunta in #Hpruso Tsh,Kayah State.#Dec25Coup#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/cCugixKIaa - SoeNandarAung (@chitsu923901) December 25, 2021

Um oficial rebelde contra a Junta Militar, que tomou o poder por um golpe de Estado, da Forças de Defesa do Povo, disse ter encontrado os veículos hoje de manhã.

"Quando fomos verificar a área esta manhã, encontrámos 27 cadáveres queimados em dois camiões", disse o rebelde, corroborando o testemunho de outra pessoa que também disse ter visto dezenas de corpos sem vida.

Também o Observatório de Testemunhas de Myanmar informou hoje que "35 pessoas, incluindo crianças e mulheres, foram queimadas e mortas pelos militares, na sexta-feira, no município de Hpruso".

O porta-voz da Junta Militar, Zaw Min Tun, disse que vários confrontos eclodiram em Hpruso, na sexta-feira, quando os soldados imobilizaram sete viaturas que se movimentavam de "forma suspeita", levando à morte de várias pessoas.

Banyar Khun Aung, diretor do grupo de defesa dos Direitos Humanos Karenni, reagiu dizendo tratar-se de "um crime hediondo" e condenado o massacre "como um crime contra a humanidade".

Myanmar mergulhou no caos desde o golpe de 01 de fevereiro, após um golpe de Estado que levou ao poder uma Junta Militar que pôs fim à transição democrática, que durava há uma década.

Nos últimos 10 meses, mais de 1300 civis foram mortos em confrontos, segundo várias organizações, que relatam casos de tortura e execuções extrajudiciais.