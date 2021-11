Dezenas juntam-se em Lisboa contra Bolsonaro

Sofia Cristino Hoje às 17:27 Facebook

"Fora Bolsonaro" ou "Bolsonaro genocida" foram algumas das palavras de ordem gritadas por dezenas de manifestantes, que percorreram a baixa da capital da Praça Luís de Camões até ao Rossio, esta tarde de sábado, em Lisboa.

Os manifestantes, agora concentrados no Rossio, protestam contra a forma como o atual presidente do Brasil geriu a pandemia, o aumento da pobreza e da violência no Brasil e pedem a saída de Bolsonaro.

A Marcha Fora Bolsonaro ocorre quando o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), está em Portugal.