Diagnosticado caso de dengue por via sexual em Espanha

Hospital de Madrid concluiu que o único contacto de doente foi com parceiro com sintomas.

Um jovem adulto espanhol poderá ser o primeiro caso mundial de transmissão sexual do vírus do dengue, uma doença cujo vetor habitual é o mosquito tigre (Aedes albopictus), avança o "El País".

O diagnóstico de febre tropical foi feito no Hospital Ramón e Cajal, em Madrid, num doente com "febre alta, eritema cutâneo e dores intensas", explicou o diretor do serviço de Doenças Infeciosas da unidade, Santiago Moreno.

Avaliado o histórico do paciente, verificou-se que não tinha viajado para zonas de risco, nem estivera, sequer, nas regiões mediterrânicas espanholas onde há casos autóctones de dengue, em que o mosquito tigre começa por picar um caso importado (em quem tenha viajado), incuba o vírus e distribui-o.

Após um "detalhado trabalho de investigação", chegou-se a outro homem com quem o doente mantivera relações sexuais. O indivíduo em causa apresentara os mesmos sintomas antes do relacionamento, e, ele sim, regressara de viagem a Cuba e à República Dominicana. Mas não fora diagnosticado com dengue.

Uma suspeita de transmissão sexual de sexual já surgiu na Coreia do Sul, mas nunca foi confirmada.