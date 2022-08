DiCaprio recorda Pedrógão e enaltece ativistas portugueses

Inês Inteiro com Agências Hoje às 15:17 Facebook

Leonardo DiCaprio partilhou este fim de semana, na sua conta oficial do Instagram, uma imagem dos incêndios de Pedrógão Grande, que marcaram o país em 2017. Na publicação, o ator elogia um grupo de jovens ativistas portugueses que lutam pelo clima.

O ator utilizou a sua conta para dar voz a um grupo de jovens portugueses que enfrentam, neste momento, uma luta judicial num tribunal europeu. Na sua publicação, DiCaprio enaltece os seis jovens portugueses pela sua luta a favor do ambiente.

O grupo é composto por duas crianças e quatro jovens adultos, entre eles Cláudia Agostinho, enfermeira de 23 anos que ficou destroçada ao ver o impacto do incêndio de Pedrógão.

"Jovens em Portugal estão a lutar contra poderosos governos europeus para proteger o seu país natal", pode ler-se na página oficial do ator.

A publicação foi feita no sábado, depois de mais um mês em que, não só Portugal, que perdeu uma parte do parque natural da Serra da Estrela devido a incêndios avassaladores, mas vários países europeus que tiveram as suas terras consumidas por chamas.

Os ativistas a quem o ator de dirige interpuseram um processo contra 33 países em 2020. O grupo quer que o TEDH responsabilize 33 Estados, incluindo os 27 Estados-membros da UE, pelos seus alegados esforços inadequados para cortarem as emissões de gases com efeito de estufa.

"Na sua litigância, financiada através de crowdfunding, estes jovens ativistas argumentam que a crise do clima interfere com o seu direito à vida, ao respeito e até a não serem discriminados", destaca o ator dois anos depois do arranque do processo. "O objetivo é vincular legalmente os governos a mais cortes nas emissões a nível local e internacional."

O caso foi aberto no tribunal europeu três anos depois dos devastadores incêndios florestais de 2017, que provocaram 120 mortos no país.

O ator, de 46 anos, é um dos principais ativistas ambientais de Hollywood, tendo inaugurado a sua própria fundação pela luta das causas ambientais e dos animais. A Fundação Leonardo DiCaprio já financiou mais de 200 projetos em 50 países.