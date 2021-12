Dinamarca encerra cinemas, teatros e salas de espetáculos

JN/Agências Hoje às 16:21 Facebook

Twitter

Partilhar

A Dinamarca anunciou, esta sexta-feira, novas restrições à vida noturna e o encerramento de cinemas, teatros e salas de espetáculos, numa reação ao aumento recorde de novos casos da doença covid-19 registado no país nórdico.

O país registou um novo recorde histórico de mais de 11 mil casos nas últimas 24 horas, incluindo um novo recorde de mais de 2500 casos associados à variante ómicrondo novo coronavírus, divulgou o Governo dinamarquês numa conferência de imprensa.

"Teatros, cinemas e salas de espetáculos terão de encerrar", afirmou a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen. "Precisamos limitar a nossa atividade. Todos devemos limitar os nossos contactos sociais", sublinhou.

A Dinamarca, na vanguarda em matéria do sequenciamento genómico, é um dos países do mundo que mais detetou casos da variante ómicron no respetivo território. As autoridades dinamarquesas anteveem que esta variante se torne predominante nos próximos dias. As medidas anunciadas ainda não foram aprovadas pelo parlamento.

"O nosso objetivo continua a ser manter a sociedade o mais aberta possível", disse Mette Frederiksen, excluindo um eventual confinamento, como o ocorrido na primavera de 2020, "porque existem as vacinas".

O Governo dinamarquês também exigirá o encerramento de outros locais que potenciam aglomerações de pessoas, como parques de diversões, centros de convenções ou mesmo museus.

As férias escolares de Natal foram prolongadas para tentar conter o aumento de casos, com o executivo a prever o regresso às aulas para 5 de janeiro.

PUB

A vida noturna, já visada com medidas na semana passada, será ainda mais restritiva, com bares e restaurantes a encerrarem às 23 horas, com uma proibição de servir bebidas alcoólicas a partir das 22 horas.