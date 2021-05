Dinamarca excluiu Johnson & Johnson do programa de vacinação

M. A. com agências Hoje às 15:49 Facebook

A Dinamarca decidiu excluir a vacina da Johnson & Johnson do programa de vacinação contra a covid-19, à semelhança do que aconteceu com a AstraZeneca.

Na origem da decisão estão preocupações associadas aos efeitos colaterais que envolvem a formação de coágulos sanguíneos.

"A autoridade de saúde dinamarquesa concluiu que os benefícios do uso da vacina covid-19 da Johnson & Johnson não superam o risco de causar o possível efeito adverso", explicou a entidade em comunicado.

"Por isso, a Autoridade Sanitária Dinamarquesa continuará o programa de vacinação em massa sem a vacina covid-19 da Johnson & Johnson", acrescentou.

De recordar que, em abril, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) identificou uma "possível ligação" entre a vacina da Janssen e a formação de coágulos sanguíneos, esclarecendo, contudo, tratarem-se de casos "muitos raros" associados a níveis baixos de plaquetas.

A instituição defendeu, assim, que os benefícios do fármaco superam os riscos da doença. Em Portugal, a vacina do grupo Johnson & Jonhson será administrada só a pessoas com mais de 50 anos.

Apesar das recomendações favoráveis da Organização Mundial de Saúde(OMS) e da EMA, a Dinamarca já tinha excluído também a vacina da AstraZeneca do seu plano vacinal, na sequência dos mesmos efeitos secundários.