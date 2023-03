Dinamarca suprime um feriado para financiar gastos com defesa

JN/Agências Ontem às 23:44 Facebook

O parlamento dinamarquês aprovou um projeto de supressão de um dia feriado para financiar as despesas orçamentais relacionadas com a defesa.

A coligação liderada pela primeira-ministra social-democrata Mette Frederiksen, no poder desde dezembro, tinha anunciado a sua intenção de suprimir o feriado designado Grande Jornada da Oração, existente desde o século XVII. O projeto foi aprovado por 95 votos contra 68.

O dinheiro assim conseguido está destinado a aumentar os gastos em defesa para atingir até 2030, em vez de 2033, como estava previsto, o objetivo da NATO, que visa a meta dos 2% do produto interno bruto. Esta aceleração do calendário foi justificada com a invasão russa da Ucrânia.

"Não penso que seja um problema ter de trabalhar mais um dia", declarou Mette Frederiksen. "Estamos a enfrentar enormes despesas na defesa e segurança, saúde, psiquiatria e transformação ecológica", afirmou, durante o seu discurso de política geral.