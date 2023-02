Dinheiro, poder e vício. A queda de uma família no julgamento que apaixona a América

AC Hoje às 21:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O julgamento de Alex Murdaugh, descendente de várias gerações de legisladores "donos" do sistema judicial de uma parte da Carolina do Sul, nos EUA, está a ser acompanhado como a novela da América, uma versão real de uma série sobre poder (ilimitado), fraudes financeiras e crimes de sangue. O poderoso advogado, acusado de matar a mulher e o filho mais novo, parece contar com o longo historial familiar de convencer os jurados e sair impune.

A tinta descolorada na parede do tribunal de Walterboro, nos EUA, é, paradoxalmente, um sinal da importância do réu que se senta em frente àquele pedaço deixado a descoberto com a retirada do quadro de Rudolph "Buster" Murdaugh, um dos mais influentes procuradores daquele condado norte-americano. O tribunal retirou a imagem do tetra-avô de Alex Murdaugh, o homem que arrasta o nome da família pela lama de um dos milhares de pântanos salgados que caracterizam aquela zona da Carolina do Sul, conhecida como "Lowcountry", que à letra se pode traduzir como País Baixo.

O homem sentado no banco dos réus é Alex Murdaugh, um dos advogados mais influentes dos "Lowcountry", descendente de uma família que durante décadas dominou o sistema judicial daquela pantanosa e aguada zona da Carolina do Sul. Entre 1920 e 2006, três gerações de homens da família Murdaugh serviram como procuradores do 14.º Juízo, na mais longa linha de poder judicial da história dos EUA. Sensivelmente pelo mesmo tempo, a família fez fortuna com a firma de advogados Peters, Murdaugh, Parker, Eltzroth & Detrick (PMPED).

PUB

"Eles eram a Lei", comentou Bill Nettles, antigo Procurador-Geral da Carolina do Sul, em declarações à BBC. A influência dos Murdaugh era de tal forma elevada que o "Lowcoutry" era considero um "paraíso dos queixosos" e um inferno temido para prevaricadores, principalmente em casos que envolviam empresas.

"Podiam conseguir um veredicto que excedia a norma dramaticamente", comenta Joe McCulloch, advogado na Carolina do Sul. "Podiam transformar um caso de 100 mil dólares num acordo de um milhão", explica, também à BBC.

Este tipo de trabalho enriqueceu a família Murdaugh, durante décadas. A família tinha uma vida de luxo: uma propriedade com 1700 hectares, com zona própria de caça, uma casa de praia e uma lancha rápida que parece ter dado início ao naufrágio que agora entretém a América.

A 24 de fevereiro de 2019, Paul Murdaugh, o filho mais novo de Alex, pilotava a lancha rápida da família quando embateu no pilar de uma ponte. Três dos seis passageiros foram borda fora. Um, Mallory Beach, de 19 anos seria encontrado morto dias depois. Os testes revelaram que o piloto da embarcação tinha uma taxa de álcool três vezes superior ao limite legal.

O acidente poderia ter passado quase como um ligeiro salpico de água salgada num casaco de linho da família Murdaugh, cujo patriarca, Alex, se afadigou, de quarto em quarto, no hospital a tentar "orquestrar alguma coisa", na versão de uma enfermeira que estava de serviço na noite do acidente.

Um dos passageiros, Connor Cook, confessou, num depoimento, que Alex lhe disse para manter a boca fechada. "Sendo quem são", lembra, poderia o caso ter passado ao lado da Justiça. Afinal, os Murdaugh eram praticamente donos de Walterboro. "Davam prendas a felicitar o fim do estudos; pagavam funerais, mandavam flores a quem estava no hospital. Espalhavam pitadas de bondade pela cidade", recordou outro advogado, Eric Bland, também à BBC.

Mas o caso da morte de Mallory Beach seria o início do (aparente) fim da influência dos Murdaugh. A família da vítima contratou um advogado, Mark Tinsley, e instaurou um processo por homicídio contra Paul Murdaugh.

"Ninguém acreditava que Paul fosse julgado", comentou Mandy Mattney, um jornalista da Carolina do Sul que via o julgamento do membro mais novo dos Murdaugh como um "teste ao sistema" judicial do "Lowcoutry". Três meses depois do início do processo, Paul foi acusado de três crimes, incluindo um de guiar um barco sob influência do álcool, que resultou numa morte.

"O rastilho estava aceso", comentou Mark Tinsley. Paul morreu antes de ser julgado, aparentemente assassinado pelo próprio pai, agora ele no banco dos réus, como arguido pela morte da mulher e do filho mais novo. Alex Murdaugh está ainda acusado de falsificar uma tentativa de homicídio contra ele próprio e tem cerca de 100 processos por fraude ou desvio de fundos.

O processo contra Paul Murdaugh podia implicar o pagamento de uma indemnização milionária à família da vítima. Alex disse que estava falido. "Não acreditei", recorda Mark Tinsley, que apresentou uma moção para obrigar a mostrar as contas, que revelaria anos de fraude corporativa.

Três dias antes da audiência, Alex Murdaugh ligou para o 911 (o 112 nos EUA) a dizer que a mulher, Maggie, e o filho mais novo, Paul tinham sido assassinados a tiro. À polícia, o advogado fez o filme de que o filho tinha sido morto em retaliação pelo acidente de barco. "Estava a ser ameaçado", terá dito.

A versão de Alex Murdaugh, um dos homens mais influentes no "Lowcrountry", o patriarca de uma família com 100 anos de história no sistema judicial norte-americano, colheu confiança entre a população e julgamento de Paul ficou em águas paradas. Três meses após a morte do filho mais novo e da mulher, Alex voltou a ligar para o 911, para reportar que tinha sido atingido a tiro na cabeça, ao passar numa estrada rural. Admitiu mais tarde que tinha orquestrado a própria morte, para que o filho mais velho, Buster, pudesse receber o seguro de vida.

Não foi a primeira vez que Alex orquestrou um esquema para "sacar" dinheiro às seguradoras. Até contra ele próprio. Quando a governanta da casa, Gloria Satterfield, morreu num acidente de trabalho, após 20 anos ao serviço da família, Alex disse ao filho da vítima, para o processar pela morte da mãe, que o seguro da casa pagaria uma indemnização. E pagou, 4,3 milhões de dólares (cerca de 4,5 milhões de euros) que os filhos de Gloria nunca viram na vida. Em tribunal, Alex admitiu que ficou com o dinheiro. Este e muitos milhões para alimentar o vício dos comprimidos para as dores - quem viu a série "House MD" percebe facilmente como a necessidade de combater as dores, especialmente com opiáceos, pode ser um vício destrutivo.

A acusação acredita que o homicídio do filho e da mulher estão ligados à queda financeira da família Murdaugh, alimentada pelo vício. Durante meses, o mistério da morte de Maggie e Paul arrastou-se, até que Alex foi detido, em julho de 2022, como suspeito da autoria das mortes. Começou a ser julgado em janeiro de 2023 e tem atraído multidões ao tribunal de Walterboro, que é pequeno para tanta gente que quer ver a queda de um império, a ruína final de uma família.

"Isto é um exemplo do que acontece quando as pessoas comuns não têm um sistema de fiscalização" comentou Bill Nettles. "E, para ele, não existia um sistema de verificação e fiscalização", acrescentou o antigo procurador-geral da Carolina do Sul.

Nos próximos dias, a defesa e a acusação vão apresentar as alegações finais. Muitos acreditam que este caso é o fim da linha para a família Murdaugh, mas não faltará quem confie que Alex vai safar-se. As provas são circunstanciais, não há arma do crime e a roupa que usava na noite da morte da mulher e do filho mais novo não tinha qualquer vestígio de sangue; e não há testemunhas.

Durante décadas, os Murdaugh encontraram aliados nos jurados, conseguindo sentenças que enriqueceram a família e construíram uma reputação e um império. Alex parece contar que o próprio destino venha a ser decidido da mesma forma. Afinal, durante mais de 100 anos, os Murdaugh foram o rosto da lei no "Lowcountry".

"Posso garantir-vos que jamais os magoaria, mais depressa atentava contra mim próprio", disse durante uma das audiências, virado para o júri, negando envolvimento na morte da mulher Maggie e do filho Paul. A confissão de que orquestrou a própria morte para deixar o seguro de vida para o filho mais velho também pode ser visto como a confirmação de que, desesperado e consumido pelo vício dos comprimidos, mesmo falido financeiramente, Alex Murdaugh quis salvaguardar financeiramente a família que lhe restava; o único descendente que lhe sobreviria.