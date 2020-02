Diocese de Harrisburg declara falência no meio de processos por abusos sexuais

JN/Agências Hoje às 09:22 Facebook

A diocese de Harrisburg, no estado da Pensilvânia, declarou falência na quarta-feira, tornando-se a primeira da Igreja católica a fazê-lo neste estado norte-americano que lidera as investigações por abusos sexuais feitos por sacerdotes.

Na petição de declaração de bancarrota, a instituição declarou ter bens avaliados entre um milhão e 10 milhões de dólares e ter dívidas para com 20 entidades, das quais 19 são relativas a autores de denúncias de abusos sexuais ainda em curso nos tribunais.

A ação acontece seis meses depois de esta diocese ter anunciado que tinha pagado 12 milhões (11 milhões de euros) a mais de 100 vítimas de abusos que ocorreram ao longo de décadas, como parte de um programa de compensação independente similar ao feito por outras dioceses católicas norte-americanas.

Com esta decisão, as denúncias contra a diocese ficam suspensas e vai competir a um juiz decidir, durante o processo de bancarrota, sobre a quantia e o pagamento das eventuais compensações.

Ao declarar a bancarrota, esta diocese, que gere 40 escolas e hospitais que servem 230 mil pessoas, vai poder manter todas as suas atividades, apesar dos pedidos de indemnização.

Em setembro, a arquidiocese de Nova Iorque pagou 67 milhões de dólares a 338 vítimas de abusos sexuais, em casos em que estiveram envolvidos clérigos ou funcionários da igreja.

A notícia relativa à diocese de Harrisburg foi conhecida um dia depois de a organização de escuteiros "Boy Scouts of America" ter apresentado ao tribunal de bancarrotas do Delaware um documento para se declarar em suspensão de pagamentos, quando enfrenta centenas de processos por abuso sexual pelos seus dirigentes e assiste a uma redução do número de associados.