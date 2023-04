Dior é acusada de racismo na China por causa de anúncio

Daniela Tender Hoje às 16:54 Facebook

A marca francesa de luxo Dior foi acusada de racismo nas redes sociais chinesas devido a um anúncio que mostrava uma modelo asiática a "puxar o canto do olho". O anúncio trata-se de uma fotografia que foi publicada no Instagram da Dior, entretanto removida.

A fotografia polémica foi publicada há seis dias para promover a nova coleção de maquilhagem da Dior, com uma modelo a "puxar o canto do olho". A publicação tinha a legenda: "Channel your feline fierceness" (canalize a sua ferocidade felina).

Nas redes sociais, a publicidade recebeu críticas como: "é discriminação racial", "estão a tentar ganhar dinheiro e ser racistas ao mesmo tempo?". Alguns dos utilizadores já pediram para as celebridades da China, que trabalham como modelos para a marca, rescindirem contrato com a mesma, informa a BBC.

No entanto, há quem pense que a polémica é exagerada. "Só uma pessoa extremamente insegura é que não é capaz de ter nenhum sentido de humor", escreveu um utilizador no Weibo, uma rede social chinesa, semelhante ao Twitter.

Esta não é a primeira vez que a Dior se envolve numa controvérsia com a China. Em 2022, a marca foi acusada de "apropriação cultural", após clientes chineses alegarem nas redes sociais que uma saia divulgada pela marca tinha sido inspirada numa roupa tradicional centenária.

A marca de luxo Dior retirou a fotografia do Instagram, mas ainda não fez qualquer comentário público.